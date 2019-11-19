بالفيديو: مصارف أهلية تشارك في مزاد بيع العملة

2019-11-19 | 14:34 24 مشاهدة منذ العام 2003 ولغاية 2016، بلغت مبيعات مزاد العملة أكثر من 410 مليارات دولار. وثمة 40 مصرفًا أهليًّا يشاركون في مزاد بيع العملة. مبيعات المصارف من العملة بلغت 350 مليار دولار خلال 12 عاما. هربت البنوك الخاصة مبيعات الى خارج البلد، فكم بلغت نسبتها؟ وكم بلغ إجمالي الأموال العراقية المهربة؟ وماذا عن البنك المركزي والمصارف الأهلية؟ لمزيد من المعلومات والتفاصيل، شاهدوا بالأرقام، الفيديوغراف المرفق.

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