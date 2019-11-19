نائب: قانون الانتخابات سيعيد هيكلة طريقة تعيين المفوضين وفق آلية مختلفة كلياً عن سابقاتها

أكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية عن تحالف سائرون محمد الغزي، الثلاثاء، ان قانون المفوضية المستقلة للانتخابات الذي نعمل عليه الآن سيعمل على اعادة هيكلة طريقة اختيار او تعيين المفوضين، وفق آليات ستختلف كلياً عما كانت عليه بالقانون السابق. وقال الغزي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب استلم مسودة مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بوقت سابق"، مبينا ان "التعديلات في القانون ستتضمن على وضع هيكلية مفوضية جديدة ضمن المراكز القيادية فيها".



وأضاف أن "القانون سيعمل على اعادة هيكلة طريقة اختيار او تعيين المفوضين، وفق اليات ستختلف كليا عما كانت عليه بالقانون السابق"، مشددا على ان "الركائز الانتخابية تعتمد على قانون المفوضية وقانون انتخابات عادل وهو ما نسعى للعمل عليه بالمرحلة المقبلة".

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