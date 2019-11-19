سانا: القوات الأميركية تنفذ إنزالاً جوياً بريف الحسكة السوري

افادت وكالة الانباء السورية (سانا)، الثلاثاء، بأن القوات الأميركية نفذت إنزالاً جوياً بريف الحسكة. وقالت سانا في خبر عاجل لها، إن "القوات الأميركية تنفذ إنزالاً جوياً عبر مروحية على أحد المنازل في قرية تل أحمر بريف الحسكة الجنوبي". وأضافت أن تلك القوات "اعتقلت شخصين".

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