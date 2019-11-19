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الصيام قبل كل شيء هو تطهير للروح والجسم، وكثيرون حول العالم يصومون لدوافع دينية، وقد أجرى العلماء بحوثا لمعرفة ما يحدث للجسم في فترة الصوم، فاكتشفوا الكثير من الأمور المذهلة.
خفض الوزن أثناء الصوم
حيث إن الجسم -عندما نأكل بشراهة- يخزّن الدهون الزائدة، ولكن عندما نمتنع عن الأكل لفترات معينة فإنه يتأقلم ويتوقف عن تخزين الدهون، حيث يستهلك كل السكر والدهون المخزنة من أجل الحصول على طاقة إضافية.
الصوم يعزز المناعة
كما أن بعض التجارب التي أجريت على الحيوانات، أظهرت أن النظام الغذائي المصاحب للصوم يخفض نسبة الكوليسترول واحتمالات الإصابة بالألزهايمر، ويؤدي في النهاية لرفع مستوى الطاقة ومتوسط العمر المتوقع.
كما أن تجارب أجريت على الفئران في 2014 بعد إخضاعها للصوم، أظهرت أنها استفادت بانخفاض الإصابة بالتهابات الأنسجة، والانخفاض في سكر الدم أيضا.
الصوم يعزز التفكير
أرسم أهدافا
التخطيط الجيد لاختيار الطعام
وتشير الكاتبة إلى أن الحفاظ على الصحة لا يعتمد فقط على خفض كميات الأكل، بل أيضا على زيادة السوائل. وينصح الأطباء بتناول المشروبات الصحية مثل الماء والعصائر الطبيعية وشاي الأعشاب والبابونج والليمون، فهي مشروبات لذيذة ومفيدة للجسم.
الصوم لا يضمن خسارة الوزن
أما مسألة تأثيرها على الوزن، فيمكن للأطباء تحديدها، ويمكن أن يكتفي البعض بالصوم على فترات متقطعة، أو ليوم واحد في الأسبوع.
ختاما، تشير الكاتبة إلى أن الأطباء لا ينصحون الأطفال الصغار والحوامل والمرضعات بالصوم، إلى جانب الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مشاكل صحية حادة.
كما أن الصوم ليس منصوحا به للمصابين بمرض السكر وبعض الأمراض الهرمونية، ومن يعانون من الأرق أو الاكتئاب الحاد يمكن أن تسوء حالتهم أكثر، لذلك يجب عليهم استشارة الطبيب قبل الصيام.
كانت هذه تفاصيل خبر حقائق قد تجهلونها عن 'حمية' الصيام... صيحة جديدة لإنقاص الوزن! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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