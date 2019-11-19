النفط يهبط وسط مخاوف من محادثات الصين وأميركيا

تراجعت أسعار النفط الأميركي لليوم الثاني على التوالي، الثلاثاء، في ظل قلق في السوق بسبب التقدم المحدود في محادثات التجارة الصينية الأميركية بشأن إلغاء رسوم تجارية فضلا عن زيادة المخزونات الأميركية. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا أو 0.47 بالمئة إلى 56.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:49 بتوقيت غرينتش، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في ثمانية أسابيع الذي سجله الجمعة الماضية حين تنامت آمال اتفاق تجاري.



ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا أو 0.32 بالمئة إلى 62.24 دولار.

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