تركيا: الإعلان الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة مثال متهور لواشنطن

دانت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، إعلان الإدارة الأمريكية بخصوص المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فيما اعتبرت الإعلان بمثابة مثال متهور جديد للموقف الأمريكي لشرعنة الأفعال الإسرائيلية غيرالقانونية.
وعلق وزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" قائلا: " لا توجد أي دولة فوق القانون الدولي".
وأوضح أوغلو أن "التصريحات التي تتضمن فرض الأمر الواقع، لن تكون لها أي صلاحية من ناحية القانون الدولي.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن، أمس الاثنين، أن "الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، وأن الوضع النهائي للضفة الغربية يجب أن يتم تحديده عن طريق مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
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