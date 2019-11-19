تركيا: الإعلان الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة مثال متهور لواشنطن

وذكرت الوزارة في بيان، ان "هذا القرار الأمريكي ليس له صلاحية من حيث القانون الدولي".

وعلق وزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" قائلا: " لا توجد أي دولة فوق القانون الدولي".



وأوضح أوغلو أن "التصريحات التي تتضمن فرض الأمر الواقع، لن تكون لها أي صلاحية من ناحية القانون الدولي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن، أمس الاثنين، أن "الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، وأن الوضع النهائي للضفة الغربية يجب أن يتم تحديده عن طريق مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

