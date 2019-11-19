"الوزراء السعودي" يندد بالغارات الجوية الإسرائيلية على غزة

ندد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، بالغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة.

وأكد المجلس أن هذه الغارات تعد انتهاكاً للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية والاتفاقيات الدولية.

وجدد دعوة المملكة للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتصدي للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.

ورحب المجلس بالإجماع الدولي بالتصويت على قرار تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لـ3 سنوات، معتبرا ذلك التزاما وإجماعا دولياً على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم.

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كما استعرض المجلس خلال الجلسة جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحول الشأن السوري، رحب مجلس الوزراء السعودي بالاتفاق الذي تم بشأن إنشاء اللجنة الدستورية في سوريا والبدء في أعمالها.

وأعرب عن أمله في أن يكون ذلك معيناً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة.

وبشأن الأحداث الجارية في ميانمار وما يتعرض له المسلمون الروهينجا، أشار المجلس إلى القرار الذي تقدمت به المملكة ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان للمسلمين الروهينجا والأقليات الأخرى في ميانمار.





وجدد مطالبته، وفقا للقرار، القيادة المدنية في ميانمار بالالتزام بمسؤوليتها السياسية والإنسانية تجاه الأقليات، إضافة إلى مساندة شعبها عن طريق احتضان كل أبناء وطنها دون تمييز أو محاباة.