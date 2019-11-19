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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصين تبعث بقوات حفظ سلام إلى جنوب السودان
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
البيمن العربي - متابعات
غادرت وحدة تضم 240 جنديا من قوات حفظ السلام الصينية اليوم الثلاثاء مدينة "تشانغجياكو"، في مقاطعة خبي شمال الصين، متجهة إلى جنوب السودان في مهمة تمتد لمدة عام.
وذكرت وزارة الدفاع الوطني الصينية، في بيان اليوم، أن هؤلاء الجنود سيضطلعون بمهام الحماية والقيام بدوريات وعمليات مرافقة واستعادة النظام والإنقاذ ومهمات أمنية أخرى.
وأضافت الوزارة أن جميع أعضاء الوحدة خضعوا إلى دورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر تم إعدادها على أساس الأوضاع الأمنية في جنوب السودان.
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