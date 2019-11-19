عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية يعود من الإمارات

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

البيمن العربي - متابعات

عاد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى مصر، عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعاليات النسخة السادسة عشر من معرض دبى الدولي للطيران2019



وسافر رئيس الأركان، على رأس وفد رفيع المستوى، تضمن قائد القوات الجوية، وعددًا من قادة وضباط القوات المسلحة المتخصصين، حيث يعد المعرض من أهم المعارض الدولية على مستوى العالم فى مجال الطيران وعلوم الفضاء، ويضم المعرض العديد من العروض والابتكارات الفنية المتنوعة للعديد من الدول المشاركة.

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وتفقد الفريق محمد فريد، أجنحة المعرض للاطلاع على أحدث المنظومات العالمية في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء، مؤكدًا أن المعرض يحظى بالتقدير من كل دول وشركات العالم، وأصبح فرصة ينتظرها الجميع للتعرف على أحدث ما وصلت إليه الصناعات العالمية فى تكنولوجيا الدفاع وعلوم الفضاء والطيران.

وعلى هامش فعاليات المعرض التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق الركن حمد محمد ثانى الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تناول اللقاء أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء دعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشاد الفريق الركن حمد محمد ثانى الرميثى بالعلاقات الوثيقة التى تربط بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية وتطابق وجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التى تواجهها المنطقة.

من جانبهم أشاد الحضور من الجانب المصرى بالمعرض وما قدمه لهم من فرصة للإطلاع على كل ما هو جديد فى المنظومات العالمية فى مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء.

تأتى تلك المشاركة فى ضوء استمرار متابعة التقدم والتطوير فى قطاع الصناعات العسكرية فى العالم، خاصة فى مجال صناعة الطيران، حيث يتيح المعرض المجال فى نقل وتبادل الخبرات فى مجال علوم الطيران والفضاء.