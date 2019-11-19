عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القبض على 3 سعوديين اعتدوا على عامل وقود في الطائف

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء، القبض على 3 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول، وهم يعتدون على عامل محطة وقود.



ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إنه ”إشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض أحد العاملين بمحطة للمحروقات بمحافظة الطائف، للاعتداء بالضرب وإركابه بالقوة من قبل أشخاص مجهولين، وسلب ما بحوزته من مبالغ مالية، فقد تمكنت المتابعة الأمنية من تحديد هوية الجناة“.

وكشف المتحدث الإعلامي، أن ”المتورطين هم 3 سعوديين في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم“.