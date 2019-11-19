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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلين في جبل المكبر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلين في حي جبل المكبر جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص، وشردت عائلتين فلسطينيتين في العراء بعد إخراج محتوياتهما. وقالت مصادر محلية في البلدة لـ24 إن قوات كبيرة من الوحدات الخاصة في جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي داهمت الحي منذ ساعات الصباح الباكر وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً في محيط عمليات الهدم. بحجة البناء دون ترخيص. وأضافت أن جرافات الاحتلال سوّت بالأرض منزلين يعود الأول للمقدسية فاطمة العباسي التي تعيش وأطفالها في المنزل، بينما يعود المنزل الثاني لشاب مقدسي أتم مراسم زفافه قبل فترة وجيزة. وفي سياق متصل هدمت جرافات الاحتلال منزلين في مخيم العروب شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بحجة البناء دون ترخيص.
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