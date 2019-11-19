عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبوالغيط يتقدم بخالص العزاء في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

البيمن العربي - متابعات

قدم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خالص العزاء والمواساه لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبو ظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

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وبحسب بيان صادر عن الأمانه العامة للجامعة، فقد وجه أبوالغيط، لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وقيادة وشعبًا بخالص التعازي وأصدق المواساة داعيًا الله أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ورضوانه، وأن يلهمهم وكل محبيه الصبر والسلوان.

وأعلنت الإمارات، مساء أمس الاثنين، عن وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، أخ رئيس البلاد، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عن عمر يناهز 64 عاما.

وذكرت وزارة شؤون الرئاسة، في بيان نقلته وكالة "وام" الإماراتية الرسمية: "ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان... أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة في البيان "الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم" الاثنين.