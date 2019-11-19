شكرا لقرائتكم خبر عن جهود دبلوماسية سعودية لتعزيز التعاون مع «الشؤون الإنسانية» في الأمم المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نيويورك)

اجتمعت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي اليوم (الثلاثاء)، بوكيل أمين عام ‫الأمم المتحدة‬ للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ (أوتشا) مارك لوكوك، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول الاجتماع التعاون الوثيق والمثمر بين ‫السعودية وأوتشا في مختلف المجالات الإنسانية والإغاثية، وجهود المملكة الإنسانية الدولية خصوصاً في ‫اليمن، وسبل تعزيز هذه الجهود.

وتطرق الاجتماع لآلية الاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمت به المملكة لدعم برامج أوتشا الإغاثية في اليمن بقيمة نصف مليار دولار، ومدى مساهمته في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.