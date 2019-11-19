شكرا لقرائتكم اعتراف إخواني آخر: الإيرانيون طلبوا لقاءنا وهذا ما ناقشناه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد محمود الإبياري، القيادي بجماعة الإخوان والذي يعد الرجل الثالث في التنظيم الدولي للإخوان، صحة ما ورد في تسريبات الموقع الأميركي حول لقاء عُقد بين وفد من الجماعة وإيرانيين في العام 2014 بتركيا.

وقال الإبياري - الذي يتجنب الظهور إعلامياً - في تصريحات لوسائل إعلام مقربة من الإخوان، وتناقلتها صفحات وحسابات الجماعة، إن اللقاء مع الإيرانيين عُقد في إبريل من العام 2014 داخل فندق مفتوح في تركيا، وكان بطلب من الإيرانيين أنفسهم، مؤكداً أن الإيرانيين طلبوا لقاء وفد من الجماعة، ووافقت الجماعة على ذلك.

وأضاف أن اللقاء لم يكن مع ممثلين من الحرس الثوري، أو فيلق القدس، بل كان مع مسؤولين دبلوماسيين من وزارة الخارجية الإيرانية، نافياً معرفته بأي صفة لهم داخل الحرس الثوري، مؤكداً أنه تم بطلب من الخارجية الإيرانية، ووافقت الجماعة على ذلك.

وذكر أنه شارك في الاجتماع مع إبراهيم منير، نائب المرشد العام للإخوان، وشهد تبادل الرأي والرؤى حول قضايا المنطقة في ذلك الوقت، وسبل معالجة تلك القضايا والأزمات، مشيراً إلى أن الجماعة كانت تهدف من وراء ذلك لتوصيل رأيها لإيران باعتبارها دولة إسلامية، لها تماس مع أزمات وقضايا المنطقة، ومشارِكة كطرف فيها.

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وأضاف أنهم طلبوا من الإيرانيين أن تتدخل بلادهم لحل الأزمات في اليمن والعراق، وأن تنال كل طائفة في هاتين الدولتين حقها في حكم وسطي وإصلاحي، كما تناقشوا في الأزمة اللبنانية، وكافة القضايا الأخرى بما فيها مصر والسعودية.

وقال الإبياري إن وفد الجماعة كشف للإيرانيين عن رأي الجماعة فيما يحدث في مصر، وضرورة عودة (الرئيس الأسبق) محمد مرسي للحكم، والوضع في سوريا وضرورة الاستجابة لمتطلبات الشعب السوري والسعي لإيجاد حل لأزمته التي أدت لتهجيره ولجوء الملايين منه للفرار والخروج من وطنه، نافياً أن يكون اللقاء قد شهد أي رغبات إيرانية في دعم الجماعة مالياً أو سياسياً.

وكان إبراهيم منير، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، أكد أيضاً ما نشره الموقع الأميركي "ذا إنترسسيبت" The Intercept عن لقاء جمع قيادات من جماعة الإخوان ومسؤولين إيرانيين في تركيا.

وذكر نائب مرشد الإخوان أن اللقاء كان فرصة لتوضيح رؤيتنا ووجهة نظرنا للمسؤولين الإيرانيين فيما يجري في المنطقة، وخصوصاً ما يحدث في سوريا والعراق واليمن، لأن إيران لها تأثير في السياسات بهذه الدول، على حد زعمه .