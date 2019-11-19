شكرا لقرائتكم رئيس أركان الجيش الجزائري: لا طموحات سياسية لدينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، الثلاثاء، إنهم دوما يتعاملون مع الشعب بالفعل والعمل، وليس بالقول فقط.
وأوضح أنه لا طموحات سياسية لديهم ولا أهداف أخرى غير وطنية.
وذكر قايد صالح، أنهم سجلوا بإعجاب شديد الهبة الشعبية عبر كافة ربوع الوطن، مضيفاً أن مختلف الفئات خرجت في أروع صور التفاف الشعب حول جيشه.
وأضاف قايد صالح أن الشعب خرج إلى الشارع بهتافات وشعارات تدعو بقوة للتوجه إلى صناديق الاقتراع.
وكان قائد أركان الجيش الجزائري شدد، الأسبوع الماضي، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في موعدها المحدد في 12 ديسمبر، والذي وصفه بـ"الموعد الحاسم"، محذّراً من أي محاولات لعرقلتها.
جاء ذلك رداً على نداء أطلقته مجموعة من الشخصيات السياسية الجزائرية، انتقدت فيه تعاطي المؤسسة العسكرية مع مطالب الحراك الشعبي والأزمة السياسية المستمرة، وطالبت بضرورة تأجيل الانتخابات "المفروضة بالقوة على الجزائريين"، حسب النداء.
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