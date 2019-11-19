النشرة: اجتماع للمجلس البلدي في بيروت واتفاق على عدم طرح أي من القضايا الخلافية

علمت "​الخليج 365​" أن "المجلس البلدي ل​بيروت​ عقد يومَ أمس جلسة بعد انقطاع دام لفترة بسبب بالأوضاع المتوترة في البلاد. وقد تم الاتفاق على عدم طرح أي من القضايا الحساسة على جدول أعمال المجلس، لاسيما قضية المحرقة وملف الواجهة البحرية وتلزيم أنفاق المدينة".



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