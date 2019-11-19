نقابة المحررين: توقف الصحف عن العمل يوم الجمعة لمناسبة عيد الإستقلال

أعلنت ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية في بيان أنه "لمناسبة ذكرى الإستقلال الذي يصادف يوم الجمعة الواقع فيه 22 تشرين الثاني 2019، تتوقف الصحف عن العمل في هذا اليوم لتحتجب يوم السبت في الثالث والعشرين منه".

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