اشار الوزير السابق زياد بارود هل مجلس النواب سيستمع لصوت الناس او يبقى بحالة اشتباك كبيرة مع الشارع والمنطق؟ وكأن من هناك لا يريد الاستماع الى المنطق.
واعتبر بارود في حديث تلفزيوني، ان من ابسط الامور ان تكون الجلسة علنية، والمجلس هو مجلس تمثيلي ويسمع الى صوت الناس. ولفت الى انه في الموضوع الدستوري هناك راي وراي اخر، وهناك سوابق يتم الاعتماد عليها. واوضح ان العقد العادي الحالي لمجلس النواب جلساته مخصصة للبحث في الموازنة واقرارها قبل كل عمل اخر، ما يعني انه لا يتقدم شيء على الموازنة رغم السوابق الموجودة.
ولفت الى انه من الحكمة في هذه المرحلة ان ننتبه الى المؤسسات الدستورية، وطالب بالاختصار بجدول الاعمال.
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