مصادر بيت الوسط للـLBC: لضرورة التعاطي بواقعية مع الحراك الشعبي

أكدت مصادر ​بيت الوسط​ لقناة الـ "lbc" على ضرورة التعاطي بواقعية مع ​الحراك الشعبي​، واستغربت حال الانكار التي يعتمدها البعض. ودعت المصادر الى "اعتماد الواقعية والتعاطي مع التحركات الشعبية على انها قوة على الارض لا يمكن تجاهلها"، مؤكدة ان "على اهمية ​الاستشارات النيابية​ الملزمة لان الامور تتجه ماليا واقتصاديا الى مكان اصعب".

ورأت المصادر ان "الحراك نجح بطريقة سلمية في تطويق ​المجلس النيابي​ ومنع النواب من الوصول الى المجلس"، مشيرة الى ان "رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ قام بواجبه و اوجد المخرج لاستمرارية عمل ​اللجان النيابية​ لان هناك استحقاقات كبيرة تنتظر ​لبنان​"، موضحة ان "التدابير الامنية في محيط بيت الوسط طبيعية و كانت تتخذ سابقا وهي عادية في ظروف مماثلة وهي ليست تعزيزات امنية".

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