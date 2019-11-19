محتجون أقفلوا مكتبي ألفا في الميناء وميدل ايست في طرابلس

تجمع عدد من المحتجين أمام مكتب شركة الاتصالات "ألفا" في الميناء وأجبروا الموظفين على إقفاله ومغادرته، وسط انتشار أمني. بالموازاة، قام آخرون بإقفال مكتب شركة "ميدل إيست" مقابل معرض رشيد كرامي في طرابلس.
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