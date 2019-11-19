عسيران: الوضع في البلد يمر في لحظة استثنائية غاية في الخطورة

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي عسيران​ في تصريح له ان الامل معقود على ايجاد حلول سياسية لمشاكلنا لكي لا نقع في المحظور الذي قد يسبب المشاكل اللامتناهية ، مطالبا اصحاب الشأن للبث بأمر تشكيل ​حكومة​ لقيادة البلاد الى شاطيء سليم تتمكن من الاحاطة بالوضع والسيطرة على الظروف وتتبنى تطلعات شباب ​لبنان​ واشراكه الحقيقي في ​الحياة​ العامة".

ورأى انه "يفترض فينا التفكير العميق في مستقبلنا كشعب ، وان اللبنانيين جميعا مدعوون لرؤية واضحة لاعادة تكوين مستقبلهم كما اننا مدعوون للاخذ بعين الاعتبار التهديدات التي يتعرض لها لبنان من مختلف الجهات"، لافتا الى ان "اللبنانيين فقدوا وحدتهم مما ادى الى صعوبة اتخاذ القرار الحكيم وانتصار الرأي".

ولفت الى اننا "جميعا مسؤولون عن وطننا وشعبنا وها هو موعد ذكرى ​الاستقلال​ المجيد يطل ونحن مبعثرين في الرأي، بينما اولئك ابطال الاستقلال قرروا ومضوا وكان قرارهم حاسما لان وحدتهم مثلت السد المنيع، ونحن احوج ما نكون الى ابطال الاستقلال لاننا على مفترق صعب ومرير قد يؤدي بنا الى مهالك كثيرة وغير محمودة العواقب لان الوضع في البلد يمر في لحظة استثنائية غاية في الخطورة".