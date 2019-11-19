الحداد قرر تخلية سبيل 8 موقوفين في ملف استراحة صور

قرر قاضي التحقيق الأول في ​الجنوب​ مرسيل الحداد تخلية سبيل ثمانية موقوفين في ملف تكسير وإحراق استراحة صور السياحية. وكان القاضي الحداد قد ختم تحقيقاته في ملف موقوفي إستراحة صور السياحية حيث استجوب عشرة من أصل 18 سيقوا من مخفر درك صور الى قصر العدل في صيدا في حضور وكلائهم القانونيين الذين تطوعوا للدفاع عنهم بموجب كتب سطرت وفق الأصول المرعية عند كاتب العدل، باستثناء واحد منهم حضر مع وكيله الخاص، علما أن قاضي التحقيق سبق أن استجوب عددا من الموقوفين في الملف عينه.

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