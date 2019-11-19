الجيش: طائرتا استطلاع إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 18 تشرين الثاني 2019 الساعة 14:40، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الناعمة​، ​بيروت​ وضواحيها و​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21:15 من فوق بلدة ​علما الشعب​".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 21:15، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 23:55 من فوق البلدة المذكورة".