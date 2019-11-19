تقدمت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ بشكوى لدى وزيرة الداخلية والبلديات في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ريا الحسن​ في وجه كل من: مختار بلدة ​حوش الرافقة​ عباس علي ذيب يزبك وواصف سليمان بسبب اقدامهما على ارتكاب جرائم التعدي على الأملاك العمومية من خلال إقامتهما مخيمات للنازحين في بلدة حوش الرافقة وتأجيرها الى ​النازحين​ وتلقي ​مساعدات​ من جمعية الرؤية العالمية من دون وجه حق وبسبب اقدامهما على تحويل ​مياه الصرف الصحي​ الناتجة عن مخيمات النازحين الى حفر ترابية مفتوحة وتلويث مياه نهر الليطاني، بالاضافة الى مخالفة المختار للقانون الصادر في 27 تشرين الثاني سنة 1947 الذي حدد موجبات المختارين وطلبت المصلحة الزامهما بإزالة ​المخيمات​ التي يقومان باستثمارها.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني تشتكي لوزيرة الداخلية شخصين تعديا على الاملاك العامة في حوش الرافقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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