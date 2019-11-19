يعقوبيان: تأخير الاستشارات الملزمة يؤدي لاستفحال الأزمة الاقتصادية ولمزيد من المخاطر

أكّدت النائبة ​بولا يعقوبيان​، أنّ "تأخير ​الاستشارات النيابية​ الملزمة يؤدّي إلى استفحال الأزمة الاقتصاديّة وإلى مزيد من المخاطر". ولفتت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الشعب اقتنع أنّه هو القوي، ويريد حكومة نظيفة من اختصاصيّين، وليس ​المحاصصة​ المعتادة من السلطة ووجوهها الكالحة"، متمنيةً على رئيس الجمهورية "الحفاظ على ​الدستور​ وأن يُسارع إلى القيام بواجبه".

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