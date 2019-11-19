الخازن: كنّا سنحضر جلسة انتخاب اللجان فقط

لفت النائب ​فريد هيكل الخازن​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "أننا كنّا سنحضر جلسة انتخاب اللجان وحسب، أما في التشريع فقد أعلنا سابقًا عن موقفنا الرافض تحديدًا لقانون العفو المشؤوم".

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