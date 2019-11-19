حكومة السعودية دعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماي لشعب فلسطين

أعرب مجلس الوزراء السعودي عن تنديد البلاد بـ"الغارات الجوية الّتي شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ونتج عنها مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، ممّا يعدّ انتهاكًا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية والاتفاقيات الدولية"، مجدّدًا دعوة السعودية للمجتمع الدولي إلى "تحمُّل مسؤوليّاته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتصدي للسياسات الإسرائيليّة المخالفة للقانون الدولي".

ورحّب خلال جلسته بـ"الإجماع الدولي بالتصويت على قرار تجديد ولاية "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)" لثلاث سنوات"، مذكّرًا أنّ "السعودية كونها أكبر الدول المانحة لـ"الأونروا"، قد دعمت برامجها من (2000- 2019 ) بما يقارب 900 مليون دولار، وبلغ مجموع المساعدات المقدّمة من السعودية لفلسطين ما يقارب 7 مليارات دولار خلال الفترة نفسها".

كما رحّب المجلس بـ"الاتفاق الّذي تمّ بشأن إنشاء اللجنة الدستورية في سوريا والبدء في أعمالها"، وأعرب عن أمله في أن "يكون ذلك معينًا للجهود المبذولة للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة السورية يحقّق للشعب السوري تطلّعاته المشروعة".