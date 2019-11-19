أمين عام الناتو: هناك خلاف بوجهات النظر حول الوضع في شمال سوريا بين الحلفاء

أكّد أمين عام "حلف شمال الأطلسي- ​الناتو​"، ​ينس ستولتنبرغ​، "وجود خلاف في وجهات النظر حول الوضع في شمال ​سوريا​ بين الحلفاء، وأتوقّع أن يناقشوا الوضع في سوريا غدًا الأربعاء".

ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "الجميع متّفق على أنّه يجب ألّا نخسر ما فعلناه من هزيمة ومكافحة لتنظيم "داعش" وأن نستمرّ في ذلك"، مركّزًا على أنّ "علينا ألّا ننسى أنّ ​تركيا​ تستضيف العديد من ​اللاجئين السوريين​ وعانت من هجمات إرهابيّة عدّة، ولها الحق الشرعي في القلق على أمنها".

يُشار إلى أنّ الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ كان قد أطلق يوم 9 تشرين الأول الماضي، عمليّة عسكريّة تحت مسمّى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، لـ"تطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة منه إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، الّتي تعتبرها ​أنقرة​ ذراعًا لـ"حزب العمال الكردستاني".