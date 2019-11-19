وزير خارجية البحرين سيبحث مع نظيره الروسي بالعلاقات الثنائية والأوضاع السياسية بالمنطقة

أعلن سفير ​البحرين​ لدى ​روسيا​، أحمد عبد الرحمن الساعاتي، أنّ "وزير ​الخارجية البحرينية​ الشيخ ​خالد بن أحمد آل خليفة​، سيصل إلى ​موسكو​ في زيارة رسمية بدعوة من وزير الخارجية الروسية ​سيرغي لافروف​، وسيعقد معه محادثات ثنائية يوم 20 تشرين الثاني، تتناول العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها ودعمها، وكذلك الأوضاع السياسية في المنطقة وتطوراتها".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "العلاقة بين البلدين تتطوّر بشكل كبير ومطرد خلال السنوات الأخيرة الماضية، بفضل توجيهات ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​"، موضحًا أنّ "العلاقات تتطوّر في مختلف المجالات وبالتحديد في المجالات الثقافيّة والتجاريّة والسياحيّة، حيث استؤنفت مؤخّرًا في شهر تشرين الأول الماضي، الرحلات السياحيّة المنتظمة بين البحرين وروسيا، إذ تنظّم إحدى شركات السياحية رحلتين "تشارتر" أسبوعيًّا إلى البحرين تحمل حوالي 400 مسافر، ونأمل أن عدد السياح هذا العام سيصل إلى اكثر من 20 ألف مسافر".

وذكر الساعاتي أنّه "ستكون هناك مشاركة من البحرين في منتدى روسيا و​العالم الإسلامي​ في بشكرتستان في 27 تشرين الثاني، وسيشارك رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين، وأيضًا سنناقش خلال هذا المنتدى العلاقات بين روسيا والبحرين والعالم الإسلامي بشكل عام، وخاصّة أنّ هناك مشاريع مشتركة قائمة الآن بين البلدين في المجالات التجاريّة والاقتصاديّة إلى جانب تبادل الوفود".