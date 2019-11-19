شمخاني: العدوان السعودي على اليمن مثال واضح على نشر الفوضى في المنطقة

أكّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أنّ "العدوان السعودي على اليمن مثال واضح على خلق ونشر الفوضى في المنطقة وانتهاك حقوق الإنسان".
ولفت خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا والوفد المرافق له، إلى أنّ "التوجّه الاستراتيجي لإيران هو تعزيز مزيد من التعاون مع دول المنطقة بخاصة مع دول الجوار، وفي هذا الشأن تتمتّع باكستان بمكانة خاصة"، مركّزًا على أنّ "التعاون الاقتصادي بين إيران وباكستان خاصة بين محافظات البلدين الحدوديّة، يحظى بأهميّة في توفير الهدوء والرفاهيّة لقاطني تلك المناطق وزيادة المستوى الأمني للحدود".
بدوره، بيّن قائد الجيش الباكستاني أنّ "بلاده تواجه بحزم أي أعمال فوضى على الحدود بين البلدين"، مشدّدًا على أنّ "أهمّ أولويّات العالم الإسلامي اليوم هي مواجهة الاستراتيجيّة الخطيرة للدول الأجنبية في إيجاد الحروب وسفك الدماء في الدول الإسلامية".
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