بيسكوف: الكرملين لن يعلق على جلسات استماع عزل ترامب ولن يتدخل بشؤون أميركا الداخلية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (​الكرملين​) ​ديمتري بيسكوف​، أنّ "الكرملين" لن يعلّق على التصريحات المتعلّقة بالعلاقات مع ​روسيا​، الّتي تمّ الإدلاء بها خلال جلسات استماع عزل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، فهذا شأن داخلي للبلاد".

وأوضح في تصريح صحافي، "أنّنا نفضّل عدم التدخل. تعلمون أنّ مشاعر رهاب الروس تتملّك الأميركيين قبل كلّ انتخابات الكترونيّة"، مشدّدًا على "أنّنا لم ولن نتدخل في شؤون الأميركيين الداخلية".

وكان قد أعلن رئيس لجنة المخابرات في ​مجلس النواب الأميركي​، آدم شيف، أنّ اللجنة ستعقد جلسات علنيّة على مدى 3 أيام الأسبوع المقبل، في إطار تحقيقها بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب.