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مقتل مدني بانفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي

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أفادت وسائل إعلام سورية بـ "مقتل مدني ب​انفجار​ ​دراجة نارية​ مفخخة في ​مدينة جرابلس​ ب​ريف حلب​ الشرقي"، موضحة أن "الدراجة انفجرت بالقرب من مبنى الأوقاف شمالي المدينة ما أدى لمقتل سائقها، من دون وقوع خسائر أخرى".

ولفتت الى أن "المنطقة كانت خالية من المدنيين والمارة لحظة وقوع الانفجار باستثناء السائق. في حين لم تتبنَ أية جهة مسؤوليتها عن هذا التفجير حتى ساعة كتابة الخبر".

وأوضحت أن "قوات الشرطة العسكرية ضبطت دراجة نارية مفخخة ثانية بالقرب من مشفى مدينة جرابلس الرئيسي، وعملت على تأمين المنطقة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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