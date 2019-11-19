أفادت وسائل إعلام سورية بـ "مقتل مدني بانفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي"، موضحة أن "الدراجة انفجرت بالقرب من مبنى الأوقاف شمالي المدينة ما أدى لمقتل سائقها، من دون وقوع خسائر أخرى".
ولفتت الى أن "المنطقة كانت خالية من المدنيين والمارة لحظة وقوع الانفجار باستثناء السائق. في حين لم تتبنَ أية جهة مسؤوليتها عن هذا التفجير حتى ساعة كتابة الخبر".
وأوضحت أن "قوات الشرطة العسكرية ضبطت دراجة نارية مفخخة ثانية بالقرب من مشفى مدينة جرابلس الرئيسي، وعملت على تأمين المنطقة".
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