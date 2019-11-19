أوضح مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، خلال لقائه وزير خارجية هولندا استيف بلوك، أنّ "تخفيض التزامات إيران حيال الاتفاق النووي سيستمرّ بموجب حقوق إيران، في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، حتّى تتمّ تلبية المصالح الإيرانية".
من جانبه أكّد بلوك "ضرورة حفظ الاتفاق النووي"، لافتًا إلى أنّ "بلاده تدعم المبادرة الفرنسية للوصول إلى حلّ للخروج من الأزمة الّتي يمرّ بها الاتفاق".
کما التقى عراقجي بنظيره الهولندي وبحث معه مختلف القضايا الثنائية والإقليميّة، ومنها الاتفاق النووي و"مبادرة هرمز للسلام" وأمن الملاحة البحرية في الخليج الفارسي والبحر الأحمر، بالإضافة إلى الأحداث الإقليميّة والتعاون الاقتصادي الثنائي.
كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي: إيران ستواصل خفض التزاماتها النووية حتى تحقيق مصالحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.