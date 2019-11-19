عراقجي: إيران ستواصل خفض التزاماتها النووية حتى تحقيق مصالحها

أوضح مساعد وزير الخارجية ال​إيران​ية للشؤون السياسية ​عباس عراقجي​، خلال لقائه وزير خارجية ​هولندا​ استيف بلوك، أنّ "تخفيض التزامات إيران حيال ​الاتفاق النووي​ سيستمرّ بموجب حقوق إيران، في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، حتّى تتمّ تلبية المصالح الإيرانية".

من جانبه أكّد بلوك "ضرورة حفظ الاتفاق النووي"، لافتًا إلى أنّ "بلاده تدعم المبادرة الفرنسية للوصول إلى حلّ للخروج من الأزمة الّتي يمرّ بها الاتفاق".

کما التقى عراقجي بنظيره الهولندي وبحث معه مختلف القضايا الثنائية والإقليميّة، ومنها الاتفاق النووي و"مبادرة هرمز للسلام" وأمن الملاحة البحرية في ​الخليج الفارسي​ و​البحر الأحمر​، بالإضافة إلى الأحداث الإقليميّة والتعاون الاقتصادي الثنائي.