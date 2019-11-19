خارجية تركيا: قرار أميركا بشرعنة الاستيطان الإسرائيلي باطل ومرفوض

أكّدت ​وزارة الخارجية التركية​ أن "القرار الأميركي بشرعنة ​الاستيطان​ الإسرائيلي في ​الضفة الغربية​ ليس له صلاحية من حيث القانون الدولي"، مشددة على أن "القرار الأميركي مثال متهوّر جديد للموقف الأميركي لشرعنة الأفعال الإسرائيلية غير القانونية"، مضيفة: "إنه موقف باطل ومرفوض".

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