السفير اليمني الجديد لدى طهران: موقف ايران الداعم لثورتنا لا ینسى

أكد السفير اليمني الجديد لدى طهران ابراهیم محمد بن محمد الدیلمي أن "الشعب اليمني لن ینسى موقف ايران الداعم لثورته" ووصف الحكومة والشعب الإيراني بـ"مثابة أفضل داعم وصديق للشعب اليمني ، وبالنظر إلى أن هذا الشعب يعاني من ضغوط الحظر والعدوان ، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية فقط هي التي دعمتنا ووقفت باستمرار مع الشعب اليمني وستواصل هذا النهج".
ولفت إلى "تضامن الشعب اليمني مع الجمهورية الإسلامية الايرانية في الكفاح ضد المواقف الاستكبارية للقوى العالمية وتأييد مواقفها القيمة في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين، لاسيما مبادرة هرمز للسلام".
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