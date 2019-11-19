نواب البرلمان يلقون بيانات عاجلة حول ملفات صناعة الورق وتقنين وضع اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى النائب نضال السعيد، بيانا عاجلا لوزير الصناعة، بشأن صناعة الورق فى مصر، وتحديداً فيما يخص التعبئة والتغليف، وقال: "35 ألف عامل مستفيد، بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة، لديهم مشاكل كبيرة فى أسعار الطاقة والاستيراد، وبالتالى نحتاج حلولا جذرية للمشكلات التى تواجه صناعة الورق فى مصر، بتوصيات من رئيس الوزراء".
كما ألقى النائب على فتحى عضو المجلس عن محافظة الدقهلية، بياناً عاجلاً موجهاً للحكومة، فى الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، حول ما يدفعه مرخصو التكاتك فى محافظة الدقهلية، بواقع 3000 جنيه إلى صندوق تحيا مصر، متابعا قائلا : "دا ما بيحصلش فى أى محافظة غير الدقهلية، والقانون يقول مفيش رسوم بغير قانون".
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