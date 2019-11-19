شكرا لقرائتكم خبر عن باحث بشئون الجماعات الإرهابية يكشف تفاصيل جديدة حول فضائح الإخوان فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو فاروق، الباحث المتخصص فى شئون الجماعات الإرهابية، إنه خلال عملية تجنيس عدد من عناصر جماعة الإخوان الهاربين، التى قامت بها السلطات التركية، كشفت فضيحة عمالتهم مع الأجهزة الاستخباراتية.

وأضاف الباحث المتخصص فى شئون الجماعات الإرهابية، إذ سعت عملية التجنيس لتحقيق عدة أهداف أهمها الهروب من ضغوط الإنتربول الدولى، وتحويل تركيا لمقر جديد للتنظيم الدولى لاسيما أنها شهدت كل الاجتماعات الرسمية الخاصة بالتنظيم الدولى على مدار الست سنوات الماضية، تمهيدًا لتحقيق مشروع "الخلافة العثمانية الجديدة" الذى يطمح أردوغان فيه.

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وتابع فاروق: "شمل تم الاتفاق بين المخابرات التركية وقيادات الإخوان على اختيار 100 شخصية من عناصر التنظيم، وعدد من عناصر الجماعة الإسلامية الهاربين، لمنحهم الجنسية التركية، على أن تكون البداية بـ50، ثم تتبعها 50 آخرين".

وأوضح أنه بعد قيام المخابرات التركية، بإجراء سجل من التحريات عن كل شخصية، كإجراء احترازى أو تأمينى، متبع من قبل الأجهزة السيادية التركية، اكتشفت أن 22 شخصية من مجموعة الـ50 الأولى يتواصلون بشكل دائم مع أجهزة استخبارات غربية وخارجية.

وتابع فاروق قائلا: "السلطات التركية، قدمت رسميًا تقريرًا لقيادات التنظيم الإخوان، برفض منح هذه العناصر أية صفة أو جنسية تركية إليهم، لخطورتهم على الأمن العام التركى، وطالبتهم بضرورة مغادرة أراضيها".