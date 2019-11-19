شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات عاجلة للنواب فى مواجهة الحكومة.. أزمات مسابقة التعليم وتقنين اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى عدد من أعضاء مجلس النواب، بيانات عاجلة موجهة للحكومة، فى شأن سياسات الحكومة، وأدائها فى العديد من القطاعات، فى الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

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وقدم النائب عصام القاضى، بيانًا عاجلًا موجهًا لرئيس الوزراء ووزير التعليم، بشأن المسابقة الأخيرة للوزارة الخاصة بـ 120 ألف معلم وإدارى، مؤكدًا أنه لم يتم البت فيها حتى الآن، ما تسبب فى عجز بكثير من المدارس، فضلًا عن أنه تم التعاقد مع 37000 ألف معلم فى الماضى لمدة شهرين لسد العجز، متسائلًا، : "ليه ما يتمش المد ليهم، خاصة إنهم أدوا أداء حسن؟".

ووجه النائب أحمد البعلى، بيانًا عاجلًا لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تقنين وضع اليد على الأراضى، بقوله، : " عندنا مشكلة مع الأراضى والبيوت اللى الناس قاعدة فيها من مئات السنين، هناك تنازع للجهات المختلفة على الأراضى، فيه مشكلة مع المواطن محدود الدخل".