شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تؤكد أمام البرلمان نجاح منظومة مواجهة السحابة السوداء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، نجاح منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد (السحابة السوداء) الناجمة بشكل أساسي من حرق قش الأرز، العام الجارى في ضوء توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء وذلك من خلال خطة تنفيذية للسيطرة علي كافة مصادر التلوث شارك فيها كافة الجهات والوزارات المعنية، مشيرة إلي أن الفلاح والمزارع المصرى كان البطل الحقيقى فى إنجاح المنظومة، حيث أصبح لديه وعى كامل، ويعلم القيمة الاقتصادية لقش الأرز.
وقالت وزيرة البيئة، إن العام الجارى كان التعامل مختلف تماماً مع نوابات التلوث، وذلك بطريق الإنذار المبكر، ومتابعة حالة المناخ يوميا خاصة في المناطق التي قد شهدت سابقا تلوث كبير، وإعداد تقارير بشكل يومي في هذا الصدد متضمنا توقعات لمناطق التلوث المحتملة.
وأضافت الوزيرة، أنه تم وضع الخطة التنفيذية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد (السحابة السوداء)، التى شهد تنفيذها التنسيق مع الزراعة والتنمية المحلية والداخلية، كل من منظومة جمع وتدوير قش الأرز، والمحور الثالث الحد من عوادم المركبات، والتحكم في انبعاثات المنشآت الصناعية، والسيطرة علي الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، برامج التوعية والتدريب والاعلام والقدرة علي المتابعة والرصد من خلال غرف العمليات المركزية.
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