شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر 3 رحلات طيران دولية فى المطار بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط السويسرية 239 المتجهة إلى زيورخ تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الكويتية رقم 544 المتجهة إلى الكويت، وأيضا رحلة الخطوط التركية رقم 693 ‪ المتجهة إلى إسطنبول.

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وأكدت المصادر، استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة، وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أى مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار على الرغم من التقلب فى الأحوال الجوية.