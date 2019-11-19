شكرا لقرائتكم خبر عن صحة البرلمان توافق على اتفاقية منحة دعم تنظيم الأسرة بـ10 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر
وتهدف الاتفاقية إلي دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، لجعله أكثر فاعلية واستدامة، وذلك من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المدعمة، وكذا نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر لجعله أكثر كفاءة واستمرارية، ونشاط المسح الديمغرافي والصحي في مصر 2018، والذي سيعمل علي جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان تمثل الأوضاع الحالية مقارنة بالأوضاع العالمية.
وقامت الحكومة بالتفاوض علي زيادة مبلغ الدفعة الأولى من المنحة من 6 ملايين دولار إلي 11 مليونا و36 ألف دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 5 ملايين و36 ألف دولار أمريكي، بموجب التعديل الأول للاتفاقية المشار إليها في 24/7/2018، والتي أقرها مجلس النواب في 15 يناير 2019، من أصل قيمة المنحة والمقدرة بنحو 29 مليون دولار أمريكي، وقد تم توقيع التعديل الثاني لاتفاقية تحسين النتائج الصحية للمجموعات رقم (304 - 263)، بإضافة مبلغ 10 ملايين دولار و50 ألف دولار أمريكي.
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