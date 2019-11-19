رسميًا.. لويس إنريكي يعود لتدريب منتخب إسبانيا

قدم الإتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، المدرب الجديد – القديم للمنتخب الإسباني للعبة، لويس إنريكي، وذلك بعد أن سبق له وأن غادر “لاروخا” في وقت سابق، لدواع شخصية.

وأعلن لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، في الندوة الصحفية التقديمية التي عقدها صباح اليوم، عودة المدرب السابق لبرشلونة من أجل الإشراف على المنتخب، وتحضيره لنهائيات كأس أمم أروبا 2020.

وكان روبرت مورينو، قد تولى الإشراف على زملاء سيرجيو راموس في 25 مارس الماضي بسبب انسحاب إنريكي لانشغاله مع مرض ابنته تشانا والتي توفيت بعد أشهر، بعد معاناة مع السرطان.

مورينو، ودع أمس الإثنين لاعبي منتخب “لاروخا” بالدموع، بعد الفوز بخماسية على رومانيا، وضمانه التواجد في “اليورو”.