تساقطات مطرية كثيفة بـ”بوجمبورا” قبل لقاء الأسود ضد بوروندي- صورة

تشهد العاصمة البوروندية، بوجمبورا، التي ستحتضن بعد قليل لقاء المنتخب الوطني لكرة القدم، ضد مضيفه بوروندي، تساقطات مطرية كثيفة.

وتهاطلت الأمطار بغزارة على أرضية ملعب “الأمير لويس رواغاسور”، الذي سيحتضن هذه المواجهة، وسط مخاوف من تأثيرها على أداء العناصر الوطنية، خاصة وأن الملعب المتسع لـ22 ألف متفرج، يتوفر على أرضية عشبية.

وتدخل المباراة ضمن ثاني جولات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2021، وهي المجموعة التي تضم بالإضافة للأسود وبوروندي، كل من موريتانيا وإفريقيا الوسطى.

وفشل المنتخب الوطني في مباراته الأولى الجمعة الماضي، في تحقيق الفوز، واكتفى بتعادل سلبي مع نظيره الموريتاني، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد ﷲ بالرباط.

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أمام خصم الأسود في مواجهة اليوم، بوروندي، فعاد من خرجته الأولى في المجموعة بخسارة بهدفين دون رد، أمام مضيفه منتخب إفريقيا الوسطى، الذي سيحل اليوم ضيفا على المنتخب الموريتاني.

يذكر أن مباراة بوروندي، تشكل الظهور الرسمي الثاني للبوسني وحيد خاليلوزيتش مع العناصر الوطنية بعد الأول ضد موريتانيا، مع العلم أنه أشرف على “أسود الأطلس” في أربع مواجهات ودية، ضد منتخبات بوركينافاسو، والنيجر، ثم ليبيا، والغابون.