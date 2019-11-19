- 1/3
- 2/3
- 3/3
أصبح الممثل الكوميدي، محمد الخياري، أمس الاثنين، جدا للمرة الثانية، بعدما رزق ابنه عثمان بابنته الثانية، التي اختار لها من الأسماء اسم أميرة.
وشارك الخياري فرحته على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إذ دون: “رزق الله فجر هذا اليوم ابني عثمان بمولودة ثانية، الله يدخلها اعليه واعلينا واعليكم بالرزق والصحة والعافية وحق التصرف يا عزيز يا كريم “.
وعلق الخياري على تزامن تاريخ قدوم حفيدته الجديدة مع عيد الاستقلال، وقال عن ابنه: “الفرحة عندو دابا بعيد الاستقلال مضاعفة . عااااد فهمت المعنى الحقيقي لعبارة هرمنا ههههه !! “.
ويعيش الخياري فرحة قدوم الحفيدة الثانية، إذ إن ابنه عثمان أب لطفلة أخرى تحمل اسم شهد.
كانت هذه تفاصيل خبر الخياري جد للمرة الثانية.. ويعلق: هرمنا- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.