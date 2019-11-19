تطورات الحالة الصحية للفنان محمود الإدريسي بعد الإصابة بوعكة صحية في احتفالات المسيرة الخضراء

تحسن الوضع الصحي للفنان محمود الإدريسي، نوعا ما، في الوقت الحالي، بعدما تعرض لوعكة صحية، جعلته طريح الفراش، تزامنا مع حضوره احتفالات المسيرة الخضراء في مدينة العيون، أخيرا.

وأفادت مصادر، اطلعت على الوضع الصحي للإدريسي، في حديثها مع “اليوم 24″، أن حالته الصحية تحسنت مقارنة مع الفترة الماضية، وذلك بفضل العلاج، الذي تلقاه في أحد مستشفيات الرباط.

وكانت الحالة الصحية لمحمود الإدريسي قد تدهورت في الآونة الأخيرة، بسبب مشاكل في الضغط، ومرض السكري.

وتعرض الإدريسي لأزمته الصحية، أثناء تواجده في مدينة العيون، على هامش احتفالية ذكرى المسيرة الخضراء الأخيرة، وقد ولج أحد المستشفيات هناك، بسبب ذلك قبل نقله إلى الرباط.