عاجل.. تغييرات مفاجئة في تشكيلة المنتخب الأساسية أمام بوروندي

اختار البوسني وحيد خاليلوزيتش مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، دخول المباراة التي ستجمع الأسود بمضيفهم منتخب بوروندي، بعد قليل، بتشكيلة تضم العناصر التالية:

في حراسة المرمى ياسين بونو، ثم أشرف حكيمي، وحمزة منديل، وزهير فضال، ورومان سايس، بالإضافة لفيصل فجر، ونصير مزراوي، ويوسف النصيري، ثم سفيان أمرابط، وحكيم زياش، رشيد العليوي.

وتدخل المواجهة ضمن ثاني جولات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، علما أن المنتخب الوطني اكتفى بالتعادل السلبي في مواجهته الأولى الجمعة الماضي، ضد ضيفه الموريتاني.

من جهته خسر بوروندي بهدفين دون رد، الأربعاء الماضي ضد منتخب إفريقيا الوسطى، هذا الأخير الذي بات ينفرد بصدارة المجموعة، مع العلم أنه سيحل ضيفا اليوم على منتخب موريتانيا.