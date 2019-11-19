يبدو أن ريال مدريد الإسباني هو الأقرب فعلا للتعاقد مع النجم لفرنسي كيليان امبابي، نجم فريق باريس سان جرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد أن عبرت عدد من أكبر الأندية في أروبا عن رغبتها في التعاقد معه.
وحسب تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، فإن من تواصل مع إدارة النادي لملكي، هي والدة اللاعب الفرنسي، والتي أخبرت بعض أعضاء النادي بأن نجلها لن يمدد عقده مع الفريق الفرنسي، الذي سينتهي نهاية سنة 2022.
وأكدت التقارير ذاتها، ان هذا الأمر إشارة قوية إلى دخول النادي على الخط، الصيف المقبل، وتقديمه لعرض سيكون ضخما للفريق الفرنسي من أجل ضم نجم الكرة الفرنسية.
وكان نادي عاصمة الأنوار قد عرض على اللاعب راتبا سنويا ضخما يقدر بحوالي 40 مليون يويو، من أجل تجديد عقده، غير أنه لم يستجب له بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر كيليان امبابي وريال مدريد.. والدة اللاعب تدخل على الخط وتبعث إشارات لـ”الملكي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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