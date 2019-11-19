وكيل غوارديولا يرد على إمكانية العودة لبايرن ميونخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رد وكيل مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا، جوسيب ماريا أوروتبيج، على الأنباء التي ربطت المدرب الإسباني بالعودة لتدريب بايرن ميونخ الألماني.

وذكر أوروتبيج، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الثلاثاء "بيب لديه ذكريات جيدة في ميونخ ولا يزال لديه أصدقاء هناك، لكنه لم يبد في أي وقت رغبة في العودة للتدريب بألمانيا".

جاء ذلك بعد أن أثار أوروتبيج التكهنات حول احتمالات انتقال المدرب غوارديولا أمس الإثنين، عندما صرح لموقع "سبوكس كوم" قائلاً "في كرة القدم، لا يوجد شيء مؤكد".

ويبحث البايرن، عن مدرب جديد بعد إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش في وقت سابق هذا الشهر، وأسند النادي مهمة الفريق إلى هانسي فليك بشكل مؤقت حتى نهاية العام الجاري، لكن مع إمكانية استمراره لوقت أطول.

وقال أوروتبيج "غوارديولا دائمًا يلتزم بعقوده. أنفي كل الشائعات. بيب غوارديولا سعيد للغاية في مانشستر".