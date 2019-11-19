رسميا: إنريكي يعود لتدريب منتخب إسبانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، عودة المدرب لويس إنريكي لقيادة تدريب منتخب إسبانيا، بدلا من روبرت مورينو.

وتولى روبرت مورينو القيادة الفنية للاروخا في 25 آذار/مارس الماضي بسبب انشغال إنريكي مع مرض ابنته تشانا والتي توفيت بعد أشهر، بعد معاناة مع السرطان.

وقاد مورينو المنتخب الإسباني للوصول لنهائيات يورو 2020، وودع اللاعبين بالدموع أمس الإثنين، عقب الانتصار بخماسية نظيفة على رومانيا في ختام التصفيات.

وأنهى المنتخب الإسباني التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا، في صدارة المجموعة السادسة برصيد 26 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها.