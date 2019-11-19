صنعاء.. الإعدام لقاتل بناته الثلاثاء

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

أصدرت محكمة جنوب غرب الأمانة في صنعاء برئاسة القاضي علي الوعل الجنائي حكما بالإعدام على علي عبدالله النعامي قاتل بناته الثلاث ملاك ورغد ورهف.



وأكد الناشط والمحامي وضاح قطيش في منشور على صفحته في فيس بوك إن الحكم الصادر قضى بإعدام الجاني تعزيراً، على أن يكون في ساحة عامة؛ ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة بحق أطفاله وبحق المجتمع.

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يذكر أن المحامي قطيش تطوع في الترافع في هذه القضية عن أولياء الدم برفقة زملائه المحامي عبدالرقيب القاضي والمحامي يحيى الحمري والمحامية سحر الكامل.